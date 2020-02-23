華航專機撤離停泊在日本橫濱鑽石公主號郵輪上的國人，蔡英文總統大讚「橫濱模式」，將用於滯留在武漢疫區的國人撤離。對此，國民黨台北市議員羅智強今在臉書指出，武漢包機要比照「橫濱模式」這就「政治」。

羅智強不解「明明很單純的包機返台，可以卡到現在？」，他從媒體的報導了解，「談不攏的點，是北京堅持東航，台灣堅持華航」，雙方把僵局的責任推給對方。羅智強想呼籲北京當局「首架包機已經是東航，那麼第二架包機改華航，又有何不可？」，來化解僵局。

不料，蔡總統突然說武漢包機要比照「橫濱模式」，羅智強批這就是「政治」了；他指出，「民進黨要在這個節骨眼，去跟大陸吵架『一邊一國』，這真的有讓協議成功的心？」。

羅智強分析「蔡政府堅持要做『登機前檢疫』，雖然立意良善，但也等於是要在大陸，行使台灣的公權力，難度極高」。

他呼籲「兩岸關係錯綜複綜，要協議成功，必須雙方都必須放下一些政治私心，要協議破局，隨便找個碴都辦得到」，希望「兩岸各退一步吧！」。

(中時電子報)