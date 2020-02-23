八德三元宮23日舉辦千人親子創意米糕龜DIY競賽，有學生發揮創意捏成3隻忍者龜。（蔡依珍攝）

八德三元宮23日舉辦千人親子創意米糕龜DIY競賽，逾2000人同歡，姐妹花自備軟糖幫米糕龜裝扮。（蔡依珍攝）

八德三元宮23日舉辦祈龜慶典，桃園市長鄭文燦也敬獻1000台斤的大米糕龜，祈福後分食，不少人搶著沾「福氣」。（蔡依珍攝）

八德三元宮23日舉辦祈龜慶典，桃園市長鄭文燦也敬獻1000台斤的大米糕龜，祈福後分食，不少人搶著沾「福氣」。（蔡依珍攝）

八德三元宮23日舉辦祈龜慶典，桃園市長鄭文燦也敬獻1000台斤的大米糕龜，一路拉著進場。（蔡依珍攝）

八德三元宮23日舉辦祈龜文化慶典，桃園市長鄭文燦也動手DIY裝扮獨一無二的米糕龜。（蔡依珍攝）

八德三元宮23日舉辦祈龜文化慶典，桃園市長鄭文燦也動手DIY裝扮獨一無二的米糕龜。（蔡依珍攝）

八德福德會創紀錄達2160台斤大米糕龜。(蔡依珍攝)

八德福德會創紀錄達2160台斤大米糕龜。(蔡依珍攝)

八德百年祈龜 鄭文燦敬獻1000台斤

傳承百年歷史的八德三元宮祈龜慶典，今年擴大成文化季，增加良福雞競賽、千人米糕龜DIY等，吸引逾2000人同歡，發揮創意製作獨一無二的米糕龜，桃園市長鄭文燦23日也敬獻1000台斤的大米糕龜，笑言連續6年祈龜，越來越大隻，也象徵不斷為故鄉八德加碼，建設越來越好。

鄭文燦說，三元宮創建於清乾隆年間，供奉三官大帝，是八德人的信仰中心，2005年公告為歷史建築，每年農曆2月初二的「祈龜」活動是地方一大盛事，笑言自己上任首年就開始祈龜，相傳龜要越養越大，每年都要加碼，如今第6年已養到1000台斤，八德福德會更創紀錄達2160台斤大米糕龜，其他還有各式創意原料如沙其馬、馬卡龍、巧克力等製作的福龜，非常熱鬧，希望大家分食後，都能健康、發財、平安。

身兼主委的市議員呂林小鳳說，今年擴大為文化季，首度找回過去的閹雞比賽、舉辦良福雞競賽，33隻重「雞」選美，最重達18台斤，比重也要比裝扮。更有千人DIY活動，在公所幫忙張羅場地下，邀請在地親子動手捏米糕龜，吸引逾2000人同歡，大家紛紛戴上口罩響應，不少小朋友「有備而來」，自備三元宮圖卡、色彩繽紛的軟糖裝飾，甚至有男童做成3隻忍者龜，創意十足。

鄭文燦也率立委趙正宇、市議員呂林小鳳、呂淑真、蔡永芳、劉茂群、市府民政局副局長林香美、八德區長邱瑞朝等人小試身手，動手DIY，並和主委呂林小鳳互虧，呂林小鳳嚷著：「市長烏龜的尾巴要長一點，不然會變鱉！」鄭文燦見呂林小鳳大手筆，把所有葡萄乾都撒上「龜蓋」，笑言：「妳的烏龜出天花、長麻子了！」現場笑料百出。

鄭文燦說，自己參加20年了，除了祈福年年豐收、進步，為每位市民帶來福氣和好運，也祈求神明保佑新冠肺炎疫情早日消散。他期許八德元宵暨祈龜文化祭規模愈來愈盛大，既有傳統也有創新，讓新、舊八德用宗教文化慶典活動聯繫在一起，同時找回傳統慶典的榮景。

(中時 )