1部白色自小客車停在北市貴陽路二段路旁多時，22日下午5時有民眾上前查看，赫然發現有人閉目坐在駕駛座前，敲打車窗也無反應，警消獲報到場後，確認男子已氣絕多時，死亡原因正進一步釐清中。

警方指出，該車停放路旁多時，下午獲報後消防人員破窗將人帶出，從證件查出死者是22歲的林姓男子，但已無生命跡象。

警方現已調閱監視器，進一步釐清林男進入車內的時間，以及是否有外力介入，另通知林的家屬到場指認，全案持續追查中。

(中時 )