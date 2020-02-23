西門町鬧區 22歲男子陳屍車內 19:392020/02/23 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林姓男子22日被發現陳屍在車內。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 1部白色自小客車停在北市貴陽路二段路旁多時，22日下午5時有民眾上前查看，赫然發現有人閉目坐在駕駛座前，敲打車窗也無反應，警消獲報到場後，確認男子已氣絕多時，死亡原因正進一步釐清中。 警方指出，該車停放路旁多時，下午獲報後消防人員破窗將人帶出，從證件查出死者是22歲的林姓男子，但已無生命跡象。 警方現已調閱監視器，進一步釐清林男進入車內的時間，以及是否有外力介入，另通知林的家屬到場指認，全案持續追查中。 (中時 ) #台北市 #西門町 #萬華分局 #陳屍 #車內 #男子 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北市開辦首屆「車輛維修產學訓專班」助學生就業 15:112020/02/19 生活 男陳屍車內多日 惡臭四散路人發現 16:082020/02/19 社會 大車內輪差與視線死角釀死劫 基隆一年44起 16:422020/02/19 社會 因應新冠肺炎疫情 台北市福德國小噴藥消毒 12:422020/02/21 生活 北市居家檢疫又失聯「胡析延」惡意留假資料 16:572020/02/21 生活 房價高、人口老 北市繼承買賣比六都之冠 17:432020/02/21 財經 台北市最宜居行政區 內湖設籍戶數量增幅居冠 19:082020/02/21 財經 最宜居台北市行政區 設籍內湖的戶數量增幅居冠 19:222020/02/21 風格 武漢台商包機無解？羅智強曝一絕招：能有共識！ 10:502020/02/23 政治 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 11:572020/02/23 生活 社會熱門新聞 基隆火辣泰國嫩妹 「無罩」接客警怕怕 - 社會 男友嚐出這味道 女大生羞問：怎麼回事 - 社會 人妻摩鐵偷情被抓姦 浴室晾蕾絲性感小內褲忘了收 - 社會 蘆洲騎士闖紅燈 遭小客車撞飛 - 社會 女大生羞羞不關門 登頂驚見門口站一人... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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