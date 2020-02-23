日本隊這次帶來的歸化球員羅西特(右)。(中華籃協提供/黃及人台北傳真)

將於24日晚上7點在台北和平館進行亞洲盃資格賽出戰日本的中華男籃，最終12人名單23日出爐，剛獲首輪最佳陣容的黃鎮意外落選，中華隊外籍教頭帕克說：「這個調度完全是考慮到日本的隊形，也給大家公平上場打球的機會！」

帕克最後決定的「抗日12人」為：陳盈駿、于煥亞、蔣淯安、周儀翔、李啟瑋、周柏臣、陳冠全、蘇奕晉、謝宗融、呂政儒、胡瓏貿、黃聰翰，忍痛割愛的3人則是黃鎮、黃泓瀚與曾祥鈞，帕克也決定排出跟出戰馬來西亞一樣的先發。

「我當然想打，卻必須尊重教練決定，我們大家全都認真投入訓練，所以我會相信教練、相信隊友，」黃鎮表示，「當我知道入選亞洲盃資格賽首輪最佳陣容，我第一個反應是這是什麼，可是我沒有很驚訝，卻很感激自己表現被看到。」

至於同樣入選亞洲盃資格賽首輪最佳陣容的中華隊長陳盈駿強調，為了這場中日大戰，大家在集訓時早已做好充足準備，也做好情蒐工作，「我們必須記取前次慘敗教訓(前年世界盃資格賽慘敗40分)，全力挑戰日本，且縮小雙方差距。」

「首先我們還是必須做好團隊防守與鞏固籃板，日本隊的身材高大，就是不給他們輕易突破的機會，做好提前站位，」陳盈駿說，「我知道日本隊的頭痛人物富樫勇樹有來，他總是滿場飛，我們小個子會努力追上他，大個則幫忙協防。」

將在打完24日這場亞洲盃資格賽之後宣告從國家隊退役的「男模」呂政儒表示，這次中華隊的集訓就是為了對付日本，希望大家可以好好打，努力贏下勝利，「沒想到我在國家隊最後兩戰如此特別，對馬來西亞贏了102分，對日本又沒觀眾。」

(中時 )