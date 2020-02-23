韓劇《愛的迫降》描述南北韓的禁忌愛情故事，現實生活中也有台版的《愛的迫降》感情故事。北韓柔道選手李昌洙（李昌壽），與台灣的柔道女將陳鈴真，兩名選手在1989年南斯拉夫世界賽上一見鍾情，甚至為了陳鈴真李昌洙脫北入籍南韓，兩人的愛情故事也在近期被大兒子公開，而台韓混血的大兒子李虎進長相帥氣，身高182的他甚至曾拿下世界美男冠軍。

李虎進曾奪下世界美男冠軍與2019韓國國際先生最佳社群獎。（圖／翻攝自李虎進IG）

韓國Youtuber李虎進透過父母親的愛情故事，讓大家知道台版《愛的迫降》真實案例，自己也在網路上爆紅，翻開他的社群多是一張張健身肌肉照，發現原來他是為選美先生，曾參加2019韓國國際先生選美比賽，並拿下最佳社群獎。另外也曾代表韓國拿下世界美男大會Man of the Year冠軍。

台韓混血的李虎進。（圖／翻攝自李虎進IG）

李虎進（左）與越南先生（右）。（圖／翻攝自李虎進IG）

由於媽媽是台灣人的關係，他也透露從小就說中文長大，甚至曾到台灣的文化大學交換一年當留學生，也會說一點台語。他也曾和媽媽一起錄製中文影片，感謝大家的關注。

台韓混血帥兒的中文實力

(中時電子報)