中國大陸國家主席習近平今（23）日在北京出席新冠肺炎疫情防控部署會議，他在會中特別是向湖北和武漢民眾致以誠摯的問候，也向疫情防控第一線的廣大醫務工作者表示崇高的敬意，以及向港澳台同胞、海外僑胞表示衷心的感謝。

另外，習近平為疫情防控工作提供各種支持的國家、國際組織、友好人士也表示誠摯的謝意，特別向在抗擊疫情中不幸罹難的同胞、犧牲的醫務人員表示深切的悼念，向正在患者及其家屬、因公殉職人員家屬、病亡者家屬表示誠摯的慰問。

習近平強調，新冠肺炎疫情發生後，要求各級政府把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭，把武漢和湖北作為全國主戰場，加強對武漢和湖北防疫的統一指揮，統籌抓好其他地區防控工作，加強醫用物資和生活必需品應急保供，切實維護社會穩定。

習近平指出，疾控工作人員、社區工作人員等堅守崗位、日夜值守，廣大志願者等真誠奉獻、不辭辛勞，社會各界和港澳臺同胞、海外僑胞紛紛捐款捐物，為疫情防控作出了重大貢獻。

習近平強調，這次新冠肺炎疫情，傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。各級政府必須高度警惕，繼續毫不放鬆，抓緊抓實抓細各項防控工作，不獲全勝決不輕言成功。

習近平提出7點要求。第一，堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰。第二，全力做好北京疫情防控工作。第三，科學調配醫療力量和重要物資。第四，加快科技研發攻關。第五，擴大國際和地區合作。第六，提高新聞輿論工作有效性。第七，切實維護社會穩定，要及時化解疫情防控中出現的苗頭性、趨勢性問題，依法嚴懲擾亂醫療秩序、防疫秩序、市場秩序、社會秩序等違法犯罪行為。

習近平也就有序復工復產提出要求。第一，落實分區分級精準復工復產。第二，加大宏觀政策調節力度。第三，全面強化穩就業舉措。第四，堅決完成脫貧攻堅任務。第五，推動企業復工復產。第六，不失時機抓好春季農業生產。第七，切實保障基本民生。第八，穩住外貿外資基本盤。

(中時電子報)