台語有句俗諺「偷吃也要記得擦嘴」，北部地區一名人妻與小王到旅館滾床單，被綠光夫聞訊報警「抓猴」，當場查獲男女共處一室，雖然進房時男女衣服整齊，但是人妻卻把一件晾掛在浴室的黑色性感蕾絲小內褲忘了收，儘管他們如何否認，還是露了餡！

這名人妻是在工作職場認識「小王」，兩人在公司很談得來，也發展出婚外情，經常相約到摩鐵春宵尋歡，由於人妻經常休假日外出，夜裡還一直講電話，這些不尋常的現象，引起丈夫的注意，懷疑老婆有「婚外情」。

去年這名人妻又和「小王」相約到旅館嘿咻，綠光罩頂的老公，一路尾隨來到旅館，並在隔壁開房注意妻與小王的「動靜」，忍聽著老婆的淫聲穢語，等一切「平靜」之後，他打電話報警，會同警方一起敲門抓姦。

打開房門時，室內男女服儀整齊，並辯稱兩人是在房間吃「燒烤」，並未發生姦情，但是床上仍留著「抓床單」的激情痕跡，進入浴室發現一條晾掛在淋浴間的黑色蕾絲小內褲沒有收走，雖然人妻稱說不能證明那件小褲褲是她的，但是不為檢察官採信，仍依妨害家庭罪嫌起訴。

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(中時電子報)