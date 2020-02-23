「鑽石公主」號出現日客死亡第三例 20:172020/02/23 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「鑽石公主」號郵輪滯留乘客下船時的一景。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本厚生勞動省23日晚間公佈，「鑽石公主」號郵輪乘客中出現第三名因感染新冠病毒而死亡的病例，死者為一名80餘歲的日本男性。 (旺報 ) #公主 #死亡 #日本 #鑽石 #病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 批鑽石公主號防疫措施 日本專家刪影片 11:402020/02/20 國際 鑽石公主號乘客分批下船 明包機接回19名國人 11:462020/02/20 政治 日本淪第二重災區仍不戴口罩？在地人揭原因 14:212020/02/20 日常 俄駐日使館：鑽石公主號又有2俄國人染武漢肺炎 14:482020/02/20 國際 重演1918西班牙大流感？逾5000萬人亡 比一戰慘烈 18:472020/02/20 國際 知性抗疫 陸紛出版預防手冊 04:092020/02/21 話題觀察 新冠病毒是生物戰武器？ 04:092020/02/21 論壇廣場 公主號旅客 直說回台真好 01:552020/02/22 生活新聞 新冠病毒人工合成？陸駐俄使館闢謠 稱與人類活動無關 13:092020/02/22 兩岸 陸駐俄使館闢謠 駁人工病毒說 04:092020/02/23 焦點新聞 國際熱門新聞 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 「鑽石公主」號出現日客死亡第三例 - 國際 - 旺報 鑽石公主號 新增1死 - 國際 南韓新冠肺炎疫情上調至最高級別預警！高中以下延後1周開學 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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