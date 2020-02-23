高中木棒聯賽今（23）日進行第3階段16強第3天賽事，「嘉義市內戰」仁義高中與嘉義高中交手。仁義以王牌投手郭峻瑋先發，有效壓制嘉中，終場3比1獲勝，仁義繼101學年度後再闖12強。

仁義前兩戰面對穀保和高苑都被「扣倒」，主因是將全隊最好的投手保留在最後一戰，「1號王牌」郭峻瑋先發7.1局用102球，被敲4安打，奪14K，失1分非責失分，拿下勝投。

仁義4局上突破嘉中先發投手宋明憲的封鎖，潘元宏、王博毅連續安打後，乘對方守備出現亂流攻下2分，6局上再由王博毅安打及蔡榮恩適時安打建功，追加1分。

仁義總教練吳秉倫表示，「郭峻瑋是全隊最好的投手，速球、外角滑球及伸卡球都投得不錯；此役準度很好，只要他上場投球，教練團就會比較放心。」仁義打線對嘉中先發投手宋明憲也很熟悉，雖然教練團已經提醒過打者注意變化球，仍被壓制，才導致分數無法拉開。

兩隊練習賽常交手，其實郭峻瑋從未對嘉義高中投過，因此他也在前一天先看嘉義高中轉播場次的影片惡補，他說，「觀察他們不會打內角球，所以速球就往內角塞進去。」

郭峻瑋曾對屏東高中投到單場120球的限制而退場，此役原本設定也是要投滿120球；但8局就因抽筋退場，這並非首次在場上抽筋，黑豹旗就曾有過，無法完投他也直呼可惜！

仁義隊史最佳成績是101學年度打進12強賽，本屆再闖12強淘汰賽，準備拚隊史首次8強，28日將對決東大體中。吳秉倫說，「打到現在就是要搶8強了，目前為止表現很好，所以給他們1天半休假，讓他們休息一下再拚下一階段，這批主力是高二球員，因此更期待明年。」

(中時 )