施孝榮、李明德、王瑞瑜、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、于台煙、王海玲等8位歌手23日在台北國際會議中心一起參與「民歌45高峰會」演唱會，近來新冠肺炎肆虐，音樂總監施孝榮演唱〈拜訪春天〉時，突然戴起口罩唱歌，他走下台跟粉絲近距離接觸，不過在握手前，一旁的工作人員都先幫粉絲噴酒精，施孝榮提醒大家防疫安全第一。

他們開場熱唱大合唱〈鄉間的小路〉、〈蘆葦〉，表示很感謝歌迷們在這敏感時期還願意到場共襄盛舉，很珍惜每年可以與喜歡民歌的粉絲一起相聚的日子，「每年2、3月就像是個固定的行程，都成了一個節日的感覺。」

而施孝榮日前在臉書發文提到葉佳修在花蓮的飯店浴室摔了一跤撞到眉骨縫了6針，「演唱會要帶傷上陣」，葉佳修昨一出場，在右眉上貼著紗布，不畏傷勢，開心熱唱，被問及傷勢恢復狀況？葉佳修直說：「狀況很好！絕對是沒問題！」施孝榮開玩笑說：「還好啦，浴缸沒事。」不過在台上，施孝榮笑虧葉佳修說你右邊紗布怎麼了？葉佳修打趣說：「戴口罩，傷口滿大，在浴室摔倒。」施孝榮則回：「沒事幹嘛洗澡，上了年紀更要注意居家安全。」

演出經驗相當豐富的他們，一連熱唱超過30首歌曲，默契十足，但開唱前，他們笑說：「還是會緊張。」施孝榮提到甚至壓力大到做夢，「夢到自己變成學生，回到學生時期期中考的日子，坐在位置上拿著鉛筆看著考題，每個題目都看過，但怎麼樣就是不會寫！」

施孝榮近來緊張到常常早起，透露日前很早起傳一個簡訊給殷正洋，結果殷正洋馬上回覆，他問殷怎麼這麼早起，殷正洋表示：「睡不著！」他們才發現各自都緊張。此外，現場約坐7成觀眾，主辦表示演唱會原本接近完售，不過因受到疫情影響，約有3成退票。

(中時 )