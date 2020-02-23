近來新冠肺炎肆虐，許多藝人出錢出力發揮愛心，及創作新歌獻唱，替大眾及在一線的醫護人員打氣、鼓勵，香港天王劉德華（華仔）親自填詞創作粵語新歌〈我知道〉，獻給向前線抗疫、努力奮鬥的每一位人員，MV記錄下，醫護人員、病患的辛勞、悲苦，感動眾人。

據悉，華仔先前在網路上看到一張相片寫著「我不知道你是誰，但我知道你為了誰」，有感而發的把合唱歌〈愛的橋樑〉重新填上歌詞，取名為〈我知道〉，歌詞「 從不哼半聲的做，你的胸襟比天空更高，明知痛苦的風暴，為你天光天黑禱告」、「人生 OH忐忑路 就算小心免不了跌倒，難關更顯得驕傲、那種光輝應該找到」，及MV最後寫下「我不知道你是誰，但我知道你為了誰」，透過他溫暖的歌聲，向醫護人員表達感謝、敬意。

該歌曲一釋出，引起關注，粉絲紛紛留言：「華仔多謝你，向全球堅守崗位既醫護致最高敬意。」、「感謝華仔，感謝每一位捨己為人的醫護人員。」此外，劉德華歌迷會 「華仔天地」同樣相當有愛心，先前一口氣捐贈3000個口罩，給有需要的殘疾人士使用。

(中時 )