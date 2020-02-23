關詩敏近來加盟新東家「亞神音樂」，日前忙錄製新專輯，預計在4月底推出，22日錄音殺青，她提到在前晚，想到要殺青了很不捨，已在家中哭過一遍，當天到了製作人喊殺青時，她抱著同事大哭，在現場，公司還獻上驚喜插著「3」的蠟燭蛋糕，象徵第3張專輯，她再度淚崩。

等同於為了殺青哭3次，她說：「這張專輯是我心血結晶，錄音花了1年半，所以錄完了我捨不得一起工作的大家。」她先前因錄音忌口，許久未吃蛋糕，在現場吃了3塊蛋糕，犒賞自己，開心：「很久沒有這樣。」

錄音期間，她數度以為因感冒，影響聲線，「好幾次在錄音室開唱，不符合製作人需求，就又被送回家」，讓她十分沮喪，後來換了醫生檢查，才發是喉嚨發炎，研判是錄音求好心切，壓力太大導致，造成嗓音略顯沙啞，也無法久唱，公司也十分關心，讓她去看中醫調養喉嚨和身體，關詩敏感謝：「謝謝公司陪著我磨，等待我狀況最好的時候錄音，也在乎我的感受，一起追求完美。」

(中時 )