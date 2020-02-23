血庫大缺血，桃園遠東百貨與新竹捐血中心、六師公會及玉山銀行中壢分行攜手合作「春暖人間 愛心捐血」活動。(遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園遠東百貨於活動現場設置「台灣加油 遠百集氣 全面應援」留言板，邀請民眾寫下鼓勵的話，一起向前線防疫人員及醫護人員加油打氣。(遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎疫情來勢洶洶，連帶影響全台捐血中心血庫大缺血，桃園遠東百貨除號召同仁捐出熱血，也從明起一連4天舉辦捐血活動，在1F廣場出動捐血巴士，廣邀民眾捲起袖子捐血，捐出熱血還可獲得電影欣賞券、超商禮物卡及陶瓷碗，現場也有祈福牆，歡迎寫下祝福的話給第一線防疫員們加油打氣。

桃園遠東百貨與新竹捐血中心、中華民國會計師、醫師、律師、牙醫師、中醫師公會全國聯合會、全國建築師公會及玉山銀行中壢分行攜手合作「春暖人間 愛心捐血」活動。

為了向全台防疫醫護人員致上謝意，桃園遠東百貨於活動現場設置「台灣加油 遠百集氣 全面應援」留言板，邀請民眾寫下鼓勵的話，一起向前線防疫人員及醫護人員加油打氣，百貨同仁也紛紛捲起袖子親力親為，同時也號召路過民眾一起為愛捐血，活動共募得百袋熱血，將由新竹捐血中心配送至缺血地區。

新竹捐血中心指出，每位進入捐血車捐血民眾與醫護人員都需要先量耳溫、洗手消毒，並加強問診，確認無去過新冠肺炎高度危險區，才能進行捐血，此外，捐血車的防疫措施完備，民眾不用擔心在捐血過程中交互感染，每一個過程都有嚴格規範及消毒，可以放心捐血。

桃園遠東百貨也於2月24日（一）至2月27日（四）與新竹捐血中心共同舉辦捐血活動，邀請民眾一同注入熱血力量，搶救血荒。

(中時 )