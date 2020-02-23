大陸統籌推進新冠肺炎疫情和經濟社會發展工作部署會議23日在北京召開。大陸國家主席習近平在會議上表示，此次疫情是防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件，這是一次危機，也是一次考驗。目前疫情防控形勢正往積極向好的態勢發展。他並對有序復工復產提出8點要求。

首先，落實分區分級精準復工復產。習近平指出，低風險地區要盡快將防控策略調整到全面恢復生產、恢復生活秩序，中風險地區要依據防控形勢有序復工復產，高風險地區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。

其次，政府要加大宏觀政策調節力度。習近平稱，政府將繼續研究推出階段性、有針對性的減稅降費政策，幫助中小微企業渡過難關。而穩健的貨幣政策要更加註重靈活適度，用好已有金融支持政策，適時推出新的政策措施。

第三，全面強化穩就業措施。政府要將減負、穩定就業並舉，針對部分企業缺工嚴重、穩定就業壓力大和重點群體就業困難等矛盾，支持多渠道靈活就業，做好高校畢業生就業工作。

第四，堅決完成脫貧攻堅任務。要努力克服疫情影響，落實脫貧攻堅任務，幫助貧困勞動者有序復工，支持扶貧龍頭企業盡快復工。

第五，推動企業復工復產。要落實分區分級精準防控策略，打通人流、物流限制，推動產業鏈各環節協同復工復產，並擴大國內需求。

第六，不失時機抓好春季農業生產。要抓緊解決影響春耕、備耕的突出問題，組織好農資生產、流通、供應，確保農業生產不誤農時。

第七，切實保障基本民生。要保障主副食品供應，強化對困難群眾的徹底保障，對患者特別是有親人罹難的家庭要重點照顧。要統籌做好其他疾病患者醫療救治工作。

第八，穩住外貿外資基本盤。要用足用好出口退稅、出口信用保險等合規的外貿政策工具，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，抓好重大外資項目落地，擴大金融等服務業對外開放，繼續優化營商環境，增強外商長期投資經營的信心。

(工商 )