吳青峰「太空備忘記」2020巡迴演唱會23日於台北小巨蛋舉行第二場，一開場帶來〈寂寞的時候〉、〈Everybody Woohoo〉、〈巴別塔慶典〉等曲，笑著用歌詞跟全場萬名粉絲打招呼「大家好，這裡是自說自話王國，歡迎光臨」，接著說道「昨天特別來賓是9m88，我在台上說，一開始〈巴別塔慶典〉打算寫男女對唱，心中一直想找女生唱，因為一直都是我一人唱這首」，而昨天和9m88合唱，今天則又重回一人演唱，笑說「唱得好累，這首歌幾乎沒有任何喘氣的地方」。

面對疫情全場粉絲不敢鬆懈仍帶好口罩，吳青峰逗趣說「大家不用太嚴肅，需要緊繃的是你們口罩的線，要戴好」，他笑說「尖叫時不要拿掉口罩，旁邊的人會很驚呼」。

演唱會開場吳青峰從外場走上台，並走到場中坐著演唱，吳青峰解釋，大家看演唱會如果疑問「到底要開始了沒，就代表我們很成功，就是要大家摸不著頭緒」，他緩緩說道「巧妙的設計也是反應我的開始，沒想過在路邊校園操場寫歌哼歌的少年，一路唱歌到現在成為小叔叔」，回憶當年在附中操場邊寫下〈寂寞的時候〉，也選為演唱會第一首歌曲，演唱會對自己來說很特別，像是自傳一樣。

(中時 )