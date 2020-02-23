針對衛福部長陳時中指，血友病童藥物可用到3月28日，當初協助運送藥物的荊門市台協會長簡俊男23日晚指出，第二批藥劑至今未有運送的確定方案，也未送達湖北，他強調目前運送到湖北且可用的藥劑，確實只能到2月28日。

一名滯留在武漢，罹患血友病的台灣15歲病童小宇，10日在海基會、湖北台辦、台商的接力下，完成「千里送藥」，終於拿到救命藥劑，當時一度成為佳話，然而隨著時間推移，病童的藥劑已經用完，小宇母親22日向大陸全國台企聯反映，過幾天若沒藥，2月28日就將進入「待藥危險期」。

台企聯呼籲，救救孩子，也為900多位無法返鄉的台胞再請命，指許多人已盤纏用盡，在當地也無住所，希望台灣能摒棄其他因素，沿襲首班包機模式，盡快讓孩童能回家吃到藥，也讓近千名鄉親回家。

不過衛福部長陳時中23日表示，20日已開了四劑藥，可用到3月28日。

2月10日開數小時車送藥的荊門市台協會長簡俊男23日晚澄清，第二批藥劑至今並未送到大陸，也還未有送藥到湖北荊門的確定方案，更加還沒有到達湖北荊門，目前已經到達了的病童用藥已經打完，有效期只能到2月28日。

(旺報 )