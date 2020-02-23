美國聯邦政府原計畫將50名感染新冠肺炎的患者，送到南加州科斯塔梅薩市(Costa Mesa)的一處療養院治療，然而當地官員稱，該計劃缺乏該社區如何應對的細節，之後一名聯邦法院暫下了臨時限制令，阻止聯邦政府的這項計畫。

美聯社報導，聯邦法官於周五晚些時候，發布了一項臨時限制令，阻止將新冠狀肺炎呈陽性的患者，送到位於橘郡的科斯塔梅薩市，該市大約有11萬人口。美國地方法官史坦頓（Josephine L. Stanton）安排在周一舉行聽證會。

加州州長緊急服務辦公室，在上星期獲悉美國聯邦官員計劃將新冠肺炎患者轉移到科斯塔梅薩市的錦繡發展中心（Fairview Developmental Center），這是一處國有療養院，市政官員迅速尋求法院出面干預。

錦繡發展中心佔地4411公頃，目前已閒置，擬做為新冠肺炎治療所。(圖/美聯社)

加州政府表示，這項計劃沒有加州當地官員的參與，並且他們想知道為什麼聯邦認定錦繡發展中心是合適的檢疫與治療場所，又採取了何種保護措施，來防止可能的病毒傳播。

科斯塔梅薩市的弗洛里市長表示：：「如此重大的決定，我們城市竟然沒有參與討論，這對我們社區可能產生重大影響，顯然對我們不公平。」

從武漢與其他感染區返回美國的美國人，都會先進入軍事基地進行阿離檢疫，以渡過14天潛伏期，然而確定感染病毒，以及病毒反應呈現陽性的患者和帶原者，就不能待在基地，必須將其送往醫院，他們需要一個專門的治療地方，直到徹底康復，不具感染力。

聯邦衛生部門認定，科斯塔梅薩的錦繡發展中心，是合適的收容地點。當地是一個佔地109英畝(4411公頃、441106平方公尺)的廣大園區，先前曾經是大約2000名智力受損與發展遲緩者的療養院，由於該州已將多數居民，轉移到社區型住宅和其他生活環境中，因此現在這片園區幾乎是空的。

當地州議員也出面反對，共和黨的參議員約翰·莫拉赫(John Moorlach )擔心，病毒可能會因通風設施向外傳播。他說：「我當然希望新冠肺炎患者接受治療，並應獲得最佳醫療服務。但是，前題必須是該病毒不會擴散到環境，確保它不會傳播到附近居民。」

(中時電子報)