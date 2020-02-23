面對上季UBA 8強賽輸過的對手義守大學，輔仁大學今天展現強烈的贏球企圖心，在曾祥鈞23分、19籃板及盧峻翔26分帶領下，90比85氣走義大，輔大和衛冕軍健行科大、台灣師大8強賽兩天都取得2連勝。

這次入選亞洲盃資格賽中華男籃隊的輔大長人曾祥鈞，確定不會在明天中日大戰登錄在12人出賽名單內，輔大教頭楊哲宜透露，中華男籃隊教練團可能考量曾祥鈞國家隊、大專聯賽兩頭跑負擔大，無法專心備戰與日本隊一戰而割愛，但他肯定子弟兵在國家隊的收穫，「祥鈞在中華隊身體對抗多，也接受學長們的指導，回到輔大後他的心態更積極，展現出領袖氣質，這樣的成長非常好。」

曾祥鈞賽後表示，很想看看日本隊富樫勇樹打球，有點遺憾無法在明天中日大戰出賽，但還是會在下午UBA與台灣師大比賽結束後去和平籃球館幫忙中華隊。

義大蘇文儒（中）比賽中一度在禁區身體碰撞後倒地，所幸無大礙，繼續留在場上奮戰。（大專體總提供）

義守大學此役籃板21比46輸了15個，最後以5分之差飲恨，謝玉娟仍鼓勵球員盡力了，而比賽中義大陳諾以小腿受傷、白曜誠落地時撞到手肘、蘇文儒禁區對抗時被撞到胸腹，加上邱忠博踩到隊友呂威霆的腳扭了一下，一場球賽陸續有4名球員倒在場上，讓謝玉娟開完笑說：「當好4人湊一桌打麻將。」受傷後邱忠博冰敷著左腳踝，而4人中傷勢較嚴重的陳諾以賽後左腳仍無法踩地，需要隊友攙扶行動，他表示有聽到小腿啪一聲，謝玉娟表示還要再檢查看看傷勢。

義大共5人得分上雙位數，可惜末節追分時兩次三分球出手落空，未能繼續縮小差距，全隊以吳彥侖16分最高。

(中時 )