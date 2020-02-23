高中木棒聯賽今（23）日進行第3階段16強賽第3天賽事，上屆4強穀保家商與高苑工商提前交鋒，穀保家商火力集中，高苑無力招架，穀保提前在7局以7比0獲勝，自94學年度開始連續15屆前進8強。

穀保前2局被高苑先發投手邱駿威速球壓制，只有1支安打，3局下穀保熱機完成，2出局後中心打線第4棒林吳晉瑋、劉予承、林辰勳接連安打攻下2分，擾亂邱駿威節奏，又連投2保送失分，並且換投退場。

穀保面對高苑牛棚也無所畏懼，4局下蔡佳諺二壘安打攻下1分，劉予承補上安打再下一城，5局上再把握保送及楊正宇敲二壘安打的機會，林岳谷安打帶1分，何恆佑高飛犧牲打也貢獻1打點，將比數拉開至7分差。

穀保先發投手林昱珉在隊友火力援護之下，完投7局只用85球，奪9K無失分，受到總教練周宗志的稱讚，「他用球數很節省，表現很好，速球和控球都展現出來，前3局壓制性100分，4局為了省力鬆懈投球數變多，5局再改善回來。」

林昱珉球速也再提升，最快147公里，均速約143至144公里，他說，「均速有提升，一開始可以很輕鬆解決打者，但後來沒搶到好球數，兩好球後也有投到滿球數的情況，有點浪費體力，前兩局太順，自己腦補太多，有點怕爆掉。」

打線部分，雖然串聯性不錯，不過周宗志仍提到一點隱憂，前3局對邱駿威速球的掌握度不夠好，未來在8強賽之後，可能會再對高苑，也可能會遇到平鎮速球投手陳志杰、宋晟睿等，還是要再加強。

穀保從94學年度後每年都進8強，且僅104學年度在4強之外，今年要拚隊史第5冠，29日8強賽的對手是三民高中與西苑高中的勝隊。

此外，東體1比0擊敗興大附農，晉級12強。除了普門中學及大理高中外，平鎮高中、穀保家商也取得8強賽種子的位置。

第4階段12強淘汰賽將於28日開打，籤表已經出爐，南英商工對大溪高中，高苑工商對北科附工，東大體中對仁義高中，三民高中對西苑高中，將再有4支8強隊伍產生。

(中時 )