吳青峰「太空備忘記」2020巡迴演唱會23日於臺北小巨蛋舉行第二場，向來不喜歡粉絲在演出時錄影拍照的吳青峰，在演唱會開場影片，特地錄音解說演唱會觀看注意事項，再三提醒不要偷拍，而演唱到〈十七〉時，有粉絲按耐不住拿起手機拍攝，吳青峰不顧歌曲正在演唱中，直指臺下粉絲說「不要偷拍」，接著持續唱完整首歌曲。

自去年展開巡演，吳青峰說「臺北的朋友，謝謝你們，我回家了」，並提到臺北是巡迴第六站，但受疫情影響許多演出被迫延期，吳青峰無奈苦笑「感覺今天是巡迴最後一場，取消場次都遙遙無期」，而臺下有粉絲喊「加場」，吳青峰笑說「臺北要加場，你們要控制好疫情啊，保護好自己跟別人，大家今天都有帶好口罩嗎？」

他赴陸參加《歌手2019》比賽時演唱〈起風了〉、〈窗外的天氣〉、〈那些花兒〉、〈望春風〉、〈花田錯〉等曲，此次在演唱會中也特別選唱，說道「小時候我自命清高，總說不去參加那些節目，但去年我去參加了，現在想起來非常慶幸，在節目中感受到比音樂圈對音樂更熱情，很奇特，讓我難忘」。

此外他笑說最討厭別人看演唱會說「我去看你演唱會，好好笑喔」，只專注他逞口舌之快的部分，而昨天有朋友說「你沒有辜負我期望耶，像脫口秀，真的是一場演唱會」，讓他當場脫口「非常賤，不過滿好笑的，就算了」。而他演唱〈十七〉前，頻說「今天原唱有來，好緊張，但謝謝他們，給我的友誼跟信任」。

(中時 )