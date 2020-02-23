立委傅崐萁恢復黨籍案雖在國民黨中常會上議決通過，但考紀會卻以流會方式變相卡關，前國民黨秘書長金溥聰大動作帶著年輕黨員砲轟傅案。對此，中常委姚江臨認為，傅崐萁到底能不能恢復黨籍，考紀會不能不表示意見。

傅崐萁日前因過於忙碌，作息不正常，住院療養，現已出院。傅昨宣布，明天將於立法院召開記者會，答覆各界關心的時事議題。

金溥聰沉寂多年卻因為傅崐萁而重出江湖捲起千堆雪，讓正在進行黨主席補選的國民黨突然進入另一個戰場。金溥聰質疑現在代理主席與常會是「看守」性質，不應有做決策。

金溥聰的說法，有中常委不滿。姚江臨指出，現在的中常會是去年全代會決議要延後到總統大選完才改選，並非「看守」；中常委李昭平也反質疑，如果現在是看守，是否乾脆都不要開算了？這段期間他們也處理很多懲處案、人事案，無論是王育敏任文傳會主委，又或是徐正文懲處案，難道這些都是違法決策？

李昭平強調，傅崐萁恢復黨籍案是因為地方考紀會已經通過，但中央考紀會遲遲無作為，他收到申訴，才在中常會提案討論，一切都依照程序來走，怎麼會有程序問題？他提案也沒有一定要讓傅崐萁恢復黨籍，但是考紀會總要召開，如果傅崐萁違反哪條黨章，也該明確指出，「開會就好了，為什麼不敢開呢？」

中常委蕭景田則痛批金溥聰跑出來造成節外生枝，去外面放炮搞到兵荒馬亂，對黨有何意見可以到黨部來談，金溥聰也當過秘書長，不可能沒有管道，而不是召開記者會去轟誰，「選舉期間怎麼沒看到金溥聰出來砲轟過蔡英文？」

蕭景田說，傅崐萁是同黨同志，這是確定的，傅在高雄市長韓國瑜選總統時，也是賣命在幫忙，現在傅要加入國民黨立院黨團的運作，國民黨現在什麼都沒有，傅在黨最艱困的時候進來幫忙，是「典範」，怎麼把他打成這樣？

(中時 )