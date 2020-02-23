新冠肺炎疫情持續在南韓延燒，韓國聯合新聞通訊社報導，今（23）日新增169例，累計達602例，共計6名病患死亡。

累計602例確診病例中與新天地教會有關的有326例，約占54%。另根據中國大陸《參考消息》報導，位於慶尚北道的「清道大南醫院」也成為重災區。據韓國媒體報道，與該醫院相關的新冠肺炎確診患者為111人，其中3人死亡。

韓國衛生部門正在對這些確診患者的感染途徑進行調查。據了解，被認為是超級傳播者的第31例確診患者於2月初到過該醫院。之所以暴發集中感染，醫療界人士推測，該醫院精神科住院區採用封閉式管理且沒有及時採取應對措施或是主要原因。

清道大南醫院是一家主要針對老年疾病的綜合醫院，住院患者以老年人居多。該醫院精神科住院樓棟多為採取封閉式管理，共102名住院病人，99人確診。

這家醫院最初出現疑似症狀的患者便是精神科的一名住院病人，該患者於21日確診後病逝，是韓國第2例死亡病例。

韓國衛生部門披露，這名患者在11日出現咽喉疼痛及發熱癥狀。當天該患者體溫38.6℃，第二天（12日）體溫在37.7℃至38.5℃之間上下浮動，14日開始出現肺炎症狀。

17日該患者體溫仍在37.8℃左右，因懷疑是心梗被送往大邱一家大學醫院，但監護人堅持要在大南醫院治療，又轉回大南醫院。21日該患者被確診感染新冠病毒，後轉院到釜山大學醫院，但不幸病逝。

在這名患者出現感染症狀期間的15日前後，其所在住院樓棟有多名住院病人也出現發熱等疑似症狀。

據該醫院職員透露，在一些住院患者和醫務人員相繼出現疑似症狀後，醫院也沒有採取相關應對措施。直到19日出現第1例死亡病例（也是該醫院住院患者），醫院才開始重視起來，對有疑似症狀者進行檢測，結果便是如今的確診病例急速上升。

韓聯社認為，精神科住院區封閉式管理的特殊性以及醫院應對遲滯，導致目前病毒擴散速度和規模的失控。

一名醫療界人士惋惜地表示：「在11日最初出現疑似症狀時，醫院的醫護人員如果能多用點心就好了。」

目前，該醫院精神科住院區已被集體隔離。

(中時電子報)