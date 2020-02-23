新加坡武漢肺炎確診病例今天維持之前的89例，有2人康復出院，累計出院人數達51人，超過半數確診病患已出院。

新加坡有5個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂。

衛生部今晚公布最新疫情，截至中午12時，新加坡沒有新增2019年冠狀病毒疾病的確診病例，又多2人康復出院。

新加坡從1月23日起出現第一起2019年冠狀病毒疾病確診病例，迄今有89人確診。新加坡也從2月7日提升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級到橘色警示，隨著疫情加劇，不僅在公共場所量體溫，新加坡人也戴口罩、勤洗手消毒，與朋友或客戶見面以不握手或保持安全距離為原則。

由於防疫成全民運動，有的民眾透過薑蒜入菜或印度料理的薑黃等香料的食療方式，提高身體免疫力。

新加坡媒體新明日報報導，多家觀光飯店受疫情影響，價格滑落超過3成，住房率暴跌，飯店削價搶客。

(中央社)