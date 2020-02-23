史上最大規模「無人機流星雨展演」閉幕日壓軸登場，800架無人機開場呈現「2020台灣燈會在台中」，贏得滿場民眾驚呼。（王文吉攝）

2020台灣燈會好評不斷，閉幕前一天主、副展區共湧入85萬人次，刷新單日入園紀錄。（王文吉攝）

2020台灣燈會23日閉幕，最終場無人機在晚間7時10分登場，許多民眾提早「卡位」，拿出手機搶拍全台規模最大的800架「無人機流星雨」。夜空中無人機閃耀，演繹深具台中人文特色的動畫圖騰，不僅充滿視覺效果，更震撼全場觀眾的心！

「不僅地上花燈精彩，天上花燈也璀璨！」台中市政府府為豐富台灣燈會可看度，邀請無人機團隊規劃「無人機流星雨展演」，更在閉幕最後兩日首創全台規模最大的「800架」無人機展演。

展演圖案以「2020台灣燈會在台中」圖樣開場，依序轉變為喝著台中名產「珍珠奶茶」的女孩、祝賀新年的鼠年生肖、呼應后里馬場的「駿馬奔騰在馬場」以及在地知名地標「舊山線鐵道后豐鐵馬道」，閃耀天空，最後以「TAICHUNG」字樣向觀眾璀璨道別。

「天公作美！」市府強調，無人機的展演受天候影響甚大，為考量展演的完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風則延後或取消展演。但今日最終場「無人機炫麗展演秀」於晚間7時10分順利演出，現場民眾反應熱烈。

(中時 )