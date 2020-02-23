風水國師詹惟中23日受訪談及演藝圈近日狀況頻頻，他表示：「今年天同星化忌，整個娛樂圈令人堪憂，娛樂受阻礙，包含藝人也屢屢受傷。」他強調下半年需要注意兒童受虐問題，股市6月左右可能有一波下滑，暑假前後也可能出現大水災及大颱風，希望民眾可以提高警覺。詹惟中表示，唯一值得開心的事，是受到股市影響，有很多好的房子會釋出，平常有積蓄、打算買房子的民眾可以把握機會。

而新冠肺炎疫情持續拉警報，詹惟中原訂農曆年假帶家人一同到紐西蘭旅遊，共享天倫，假期也泡湯，「本來是一家三口出遊，但受到疫情影響，家人取消，我因為跟紐西蘭客人約好，所以只能維持行程，家人團費損失約18萬。」

詹惟中得到2盒口罩，直喊暖心。（經紀公司提供）

除了金錢損失，詹惟中這趟紐西蘭旅程狀況連連，相當不順利，包含行李箱密碼跳號更改，甚至到南島時突然下起暴雨，只能在坍塌路段行駛，他目睹土石流，根本生死一瞬間。紐西蘭客人感謝他排除萬難前來，特地把手中僅有的3盒口罩，獻出2盒給他，讓他相當暖心。

(中時 )