春節過後，不少人會在近期考慮轉職換個新環境，有國師稱號的星座專家唐綺陽就在《女人我最大》中，教大家未來3個月如何增加好人緣，12星座又有哪些星座會有貴人，哪些要小心注意的呢？

星座專家唐綺陽教12星座未來三個月如何得到好人緣。（圖／翻攝自女人我最大）

火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座有貴人運，因為火星跟土星進入宮位，三到五月多出門走跳，不要去設限多認識不同領域的人。

土象星座：金牛座、處女座、魔羯座

土象星座三到五月要靠實力與形象，你的人緣跟實力很有關係，這時比的是基礎，貴人是長官與老闆，職場上相處的人都是要經營的，如果要跳槽也會遇到不錯的老闆。

風象星座：天秤座、雙子座、水瓶座

風象星座的人一定要爭取亮相，多展現自己。如果工作要出差就去，因為更多外面的人會認識到你，發表評論也可能會變意見領袖。

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座的好人緣在於陪伴，多傾聽別人的心事，或是讓人感受到你很關心別人，就會獲得好人緣。

小心禍從口出！！ 12星座該怎麼說才有好人緣？！

(中時電子報)