大陸軍機在2月10日繞台並越中線後，有平面媒體以特稿刊登一篇「殲-11竟鎖定我戰機」的「漏網新聞」，並稱陸機鎖定我機，意味著可能開火，即為「開戰」的前兆，是陸方進行高度敵意的挑釁行為。隔沒兩天，國防部長嚴德發公開否認，打臉我戰機被鎖定的說法。嚴德發站出來駁斥，非常有擔當。

研判對媒體透露此訊息的人，很清楚所謂「鎖定」的區別，陸機對我F-16並不是開火控雷達鎖定，這和敵我兩機接近，或搜索所發出的警告聲與訊號，意義是完全不同。但放消息的人故意說得模糊，就是想達到特定目的，營造一股氛圍，即大陸軍機連兩日繞台騷擾，更越過中線，這已是軍事施壓，又鎖定我戰機，相當可惡。

當然，嚴德發上周五拆穿我戰機被鎖定之說，並不代表他摃上蔡政府。事實上，自去年3月31日大陸軍機越中線後，蔡英文總統即下令再發生要「強勢驅離」，國防部也修訂了戰備規定。

大陸軍機在2月10日繞台，我方貼這麼近監控，毫不退讓，就是宣誓底線，讓大陸知道我設定的底線在那。兩岸機艦在中線過招，有底線是好事，最怕互不知底線，彼此摸索，最易擦槍走火。

從國防部事後公布我監控大陸轟6K照來看，這次我方確飛得非常近，比以前所公布的監偵照都要近。事實上，空軍作戰指揮官去年底才換人，前任指揮官鄭榮豐調回空軍參謀長，這是降調，新上任的指揮官劉任遠，不必高層交代，也知道該怎麼做，所以這次我機就很強勢。

就軍事層面言，現在我方告訴大陸，我方底線在那裡，至於大陸能不能接受，或照著這個底線默契來，或另有作為，日後就能分曉。兩岸軍事對峙60年，有其遊戲規則，除非真的要打，否則，不應輕易打破規則。大陸現在要打破海峽中線的遊戲規則，我方自是不允。

空軍在2月10日陸機越線時，能做的都做了，做得很好。嚴德發反駁我戰機被鎖定說，是有擔當的作為。但政治人物不應懷著目的，借勢攪和，增添兩岸變數。

(中時 )