彰化縣員林日前一名男子深夜騎機車，後面載著一具用黑色大型垃圾袋包裹著疑似「人形」不明物，夜色昏暗中，讓人直覺載著屍體，派出所羅警員看到這一幕，先覺懷儀式不是出人命，攔下這名男子，問他載什麼？他又吞吞吐吐，警方不敢大意，找來支援警力，慎重其事打開塑膠袋查看，發現他載的竟是一具身材火辣的充氣娃娃。

警方說，這名男子騎車時，形跡可疑，不實左顧右盼，專挑黑暗巷道路線，派出所警網一路尾隨，因為天色很暗，看不清楚機車後面載什麼，但是明顯是具「人形」外像，而且軀體「柔軟」搖晃，員警大吃一驚，心想「該不會」發生命案要「棄屍」。

於是鳴笛追上，要求這名男子停車受檢，問他在什麼東西，對方支支吾吾欲言又止，其中一名警員用手觸摸黑色袋子，竟摸到類似人體皮膚一樣柔軟軀體，還有關節。

男子深夜載「人形物」趴趴走，警直覺發生命案了，打開看後是具充器娃娃。（圖/中天新聞）

員警感覺「不妙」，事情大條了，感警無線電呼叫派出所支援，還請偵查隊派鑑識到場，警方先將這名男子控制，接著在眾人焦急注目下，小心翼翼打開塑膠袋，看到用床單包裹著一具不明物，掀開床單先是露出一雙腿，而且私密處全裸，塞著衛生紙；摒住呼吸繼續掀開床單，大家見到是一具裸露酥胸的「充氣娃娃」，不禁笑了出來。

這時載著「人體」趴趴走的男子告訴警方，這是他向別人購買的成人娃娃，因為沒有汽車，才會用機車載運，又怕被看到，才想出用黑色垃圾袋包裹，固定在機車後座載運。

男子深夜載「人形物」趴趴走 警直覺發生命案了。（中天新聞）

(中時電子報)