日本政府於今（23）日晚間又宣布，鑽石公主號郵輪下船乘客新增加57名新冠肺炎確診病患，累計有691人確診，另外有3人死亡。

根據《NHK》報導，日本政府今日晚間宣布，截至當地時間23日晚間9點20分，增加了57例確診，均是鑽石公主號有關。目前鑽石公主號確診病例已有691位，包括其他國籍的旅客，至於日本境內則是有147例。

日本總計838例確診感染。詳細情況仍有待日本官方說明。

(中時電子報)