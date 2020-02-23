鑽石公主號新增57例 日本總計838名確診 22:042020/02/23 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鑽石公主號。（美聯社照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府於今（23）日晚間又宣布，鑽石公主號郵輪下船乘客新增加57名新冠肺炎確診病患，累計有691人確診，另外有3人死亡。 根據《NHK》報導，日本政府今日晚間宣布，截至當地時間23日晚間9點20分，增加了57例確診，均是鑽石公主號有關。目前鑽石公主號確診病例已有691位，包括其他國籍的旅客，至於日本境內則是有147例。 日本總計838例確診感染。詳細情況仍有待日本官方說明。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #大陸 #全球 #鑽石公主號 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 名醫釋疑 染新冠肺炎不會生畸形兒 04:102020/02/19 地方新聞 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 損失慘重！武漢華中科技大學2周內5教授病逝 16:182020/02/20 兩岸 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 堵住疫情最可能破口 04:102020/02/21 時論廣場 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 鑽石公主號 新增1死 19:262020/02/23 國際 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 新冠肺炎伊朗8死 陸以外死亡人數最多國家 - 國際 鑽石公主號新增57例 日本總計838名確診 - 國際 南韓清道郡大南醫院精神科 102位病人中99人確診 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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