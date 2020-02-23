中共總書記習近平23日坦言，這次新冠肺炎疫情，是中共建政以來發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件，他坦言「對我們來說，這是一次危機」。他也信心喊話，稱中華民族歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，會愈挫愈勇，從磨難中奮起。

「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」23日在北京舉行，習近平出席並講話，他指出，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段，各級黨委和政府要堅定必勝信念，咬緊牙關，繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作。要變壓力為動力、善於化危為機，有序恢復生產生活秩序。

習近平說，中華民族歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長、從磨難中奮起。

習近平也對第一線醫護工作者表達感謝，還「向港澳台同胞、海外僑胞表示衷心的感謝」，他也向在抗擊疫情中不幸罹難的同胞、犧牲的醫務人員表示深切的悼念，向正在同病魔作鬥爭的患者及其家屬、因公殉職人員家屬、病亡者家屬表示誠摯的慰問。

習近平強調，這次新冠肺炎疫情，是新中國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。對我們來說，這是一次危機，也是一次大考。他稱，經過艱苦努力，目前疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展。

習近平不諱言，新冠肺炎疫情不可避免會對經濟社會造成較大衝擊。越是在這個時候，越要用全面、辯證、長遠的眼光看待我國發展，越要增強信心、堅定信心。綜合起來看，他認為大陸經濟長期向好的基本面沒有改變，疫情的衝擊是短期的、總體上是可控的。

習近平對有序復工復產，提出8點要求。第一，落實分區分級精準復工復產。低風險地區要盡快將防控策略調整到外防輸入上來，全面恢復生產生活秩序，中風險地區要依據防控形勢有序復工復產，高風險地區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。第二，加大宏觀政策調節力度。積極的財政政策要更加積極有為，繼續研究出台階段性、有針對性的減稅降費政策，幫助中小微企業渡過難關。穩健的貨幣政策要更加註重靈活適度，用好已有金融支持政策，適時出台新的政策措施。

第三，全面強化穩就業舉措。要減負、穩崗、擴就業並舉，針對部分企業缺工嚴重、穩崗壓力大和重點群體就業難等突出矛盾，支持多渠道靈活就業，做好高校畢業生就業工作。第四，堅決完成脫貧攻堅任務。要努力克服疫情影響，狠抓攻堅工作落實，幫助貧困勞動力有序返崗，支持扶貧龍頭企業、扶貧車間盡快復工，加快建立健全防止返貧機制。

第五，推動企業復工復產。要落實分區分級精準防控策略，打通人流、物流堵點，放開貨運物流限制，推動產業鏈各環節協同復工復產。要積極擴大國內有效需求，加快在建和新開工項目建設進度，加強用工、用地、資金等要素保障。第六，不失時機抓好春季農業生產。要抓緊解決影響春耕備耕的突出問題，組織好農資生產、流通、供應，確保農業生產不誤農時。

第七，切實保障基本民生。要保障主副食品供應，強化對困難群眾的兜底保障，對患者特別是有親人罹難的家庭要重點照顧。要統籌做好其他疾病患者醫療救治工作。第八，穩住外貿外資基本盤。要用足用好出口退稅、出口信用保險等合規的外貿政策工具，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，抓好重大外資項目落地，擴大金融等服務業對外開放，繼續優化營商環境，增強外商長期投資經營的信心。

(旺報 )