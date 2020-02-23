指揮中心專家諮詢小組召集人、台大副校長張上淳先前表示，目前國內第1起新冠肺炎案例的電腦斷層肺部曾有纖維化，引發民眾討論和憂慮。他在今天下午在記者會中再次回應，首例新冠肺炎的肺纖維化，並非後遺症，而是還沒完整復元，之後復元就會愈來愈好。

張上淳21日曾說，台灣首例新冠肺炎患者，確實有肺部纖維化的情形。說法一出後，引起大眾討論與驚慌是否會成為後遺症？據中央社報導，張上淳下午在記者會回應媒體提問時表示，首例新冠肺炎患者出院時的電腦斷層掃描，的確看到肺還有一些纖維化的變化，但他強調還沒有到菜瓜布肺的程度，是肺功能還沒有完全復元。

張上淳表示，首例確診個案出院時肺功能還沒有完全恢復，但相信出院隔一段時間，就會復元得愈來愈好。

台灣感染症醫學會理事長黃立民則表示，肺部纖維化顯示肺部曾被嚴重破壞，有些免疫反應會造成肺部纖維化，還有一些病毒像是SARS及H7N9感染，也已知會造成肺部纖維化。

(中時電子報)