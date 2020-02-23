伊朗新冠肺炎疫情擴散，恐已出現社區感染。該國衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）昨日透過官媒宣布，伊朗全國確診病例又新增15例，總確診病例已累至43例，其中死亡人數8人。伊朗也是中國大陸以外死亡人數最多的國家。

此外，伊拉克南部濟加爾省則傳出第一起確診病例，讓伊拉克成為繼阿聯酋、伊朗、以色列、黎巴嫩後，第5個出現確診新冠肺炎患者的中東國家。病患是從伊朗什葉派聖城庫姆返國的伊拉克學生，現已隔離治療。

新冠肺炎在伊朗擴散，是大陸以外，死亡人數最多的國家。伊朗當局已下令從23日起，包括庫姆和首都德黑蘭在內的14個省份的學校和教育機構全部關閉，同時關閉全國所有電影院和展覽館至下週末，足球比賽暫停十天。據傳當局也暫停了民眾前往伊拉克的納杰夫朝聖。

而與伊朗分別有陸上和海上邊界的伊拉克和科威特都如臨大敵。由於伊朗最早出現疫情的庫姆是伊拉克和科威特什葉派信徒的熱門旅遊地，當局不敢掉以輕心。伊拉克當局已在20日宣布關閉與伊朗的所有邊境，並暫停對伊朗人核發簽證。伊拉克航空也已暫停往返伊朗的所有航班。但兩伊之間的貿易和旅遊對雙方都是經濟命脈，因此分析稱，封關政策恐維持不久。

(中時 )