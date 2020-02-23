英國首相強生上周末表示，在3月跟歐盟舉行正式貿易談判時，將會主張循加拿大模式達成消除雙方大部份關稅的協定。

但歐盟談判代表指出，英國不可能在不受歐盟法令規範下達成這種協定。法國總統馬克宏則認為目前不曉得能否在年底前達成協定。

(工商 )