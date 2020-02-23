英國主張循加拿大模式跟歐盟達貿易協定 22:272020/02/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生上周末表示，在3月跟歐盟舉行正式貿易談判時，將會主張循加拿大模式達成消除雙方大部份關稅的協定。 但歐盟談判代表指出，英國不可能在不受歐盟法令規範下達成這種協定。法國總統馬克宏則認為目前不曉得能否在年底前達成協定。 (工商 ) #歐盟 #英國 #主張 #協定 #加拿大 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐盟對英國脫歐開第一槍？英屬開曼群島被列入避稅黑名單 18:222020/02/19 國際 工商社論》對美關係是新歐盟領導人的新危機 04:092020/02/20 財經要聞 深怕英國廠房停工... 捷豹路虎缺料 空運中國零件救急 04:102020/02/20 全球財經 台商小心 開曼被列租稅黑名單 04:102020/02/20 金融．稅務 三月底才搬出白金漢宮 還有機會見到哈利「王子」 04:392020/02/20 國際 開曼被歐盟列租稅黑名單 資誠：主因是投資基金 16:512020/02/20 財經 英防堵低技術勞工移民 04:102020/02/21 全球財經 《稅收》歐盟修正免稅天堂黑名單，台商留意三要點 10:172020/02/21 財經 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 00:012020/02/23 國際 鎖定美國數位巨擘 歐盟擬訂數據、AI技術法規 04:092020/02/23 全球財經 財經熱門新聞 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ - 財經 老美曝出口驚天數字…北京毀了貿易協議？ - 財經 這隻黑天鵝有多毒？專家驚洩2008凶兆 - 財經 太詭異！疫情越高陸股越高 謝金河點出恐怖關鍵 - 財經 75％防疫酒精 24日起四大超商可買到 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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