美國民主黨上周末在內華達州黨團會議進行總統提名初選，老將桑德斯大勝而暫時領先，前副總統拜登緊追在後。

內華達州種族最多元，在全美選情最具代表性。握有最大選舉人票數的德州3月3日舉行黨團會議投票，被稱為超級星期二。

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