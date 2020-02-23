美國民主黨總統提名初選 桑德斯人氣領先 22:272020/02/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國民主黨上周末在內華達州黨團會議進行總統提名初選，老將桑德斯大勝而暫時領先，前副總統拜登緊追在後。 內華達州種族最多元，在全美選情最具代表性。握有最大選舉人票數的德州3月3日舉行黨團會議投票，被稱為超級星期二。 (工商 ) #桑德斯 #美國民主黨 #總統提名 #初選 #領先 也許您會感興趣 推薦閱讀 比疫情凶猛！專家驚爆他進白宮是美股大災難 12:072020/02/19 財經 美民主黨初選民調 桑德斯領先 04:102020/02/20 全球財經 民主黨總統參選人辯論 彭博初登場成箭靶 16:492020/02/20 國際 強勢美元將扼殺美股大多頭行情 22:092020/02/20 財經 強勢美元恐扼殺美股牛市 04:092020/02/21 全球財經 彭博終於登場 被當拳擊沙包 04:102020/02/21 國際大事 多金＋媒體 彭博以逸待勞 04:102020/02/21 國際大事 俄羅斯不只想幫川普 也想暗助民主黨桑德斯 11:192020/02/22 國際 傳俄羅斯暗助 桑德斯嗆滾遠點 04:102020/02/23 國際大事 內華達州民主黨黨團會議 桑德斯領先拜登第2 10:102020/02/23 國際 國際熱門新聞 新冠肺炎疫情延燒！義大利增至3死逾150例確診、威尼斯嘉年華取消 - 國際 換義大利恐慌了 戴口罩排隊搶購民生用品 - 國際 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 新冠肺炎伊朗8死 陸以外死亡人數最多國家 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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