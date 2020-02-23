法國財長樂梅爾指出，在爆發新冠肺炎疫情後，法國的觀光客人數已較原先預期大減3到4成，這對法國經濟造成重大影響。

他說去年中國觀光客約270萬人，今年受疫情影響而人數勢必大減。旅遊業占法國GDP比率約8％，是相當重要產業。

(工商 )