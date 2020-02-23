新冠肺炎疫情衝擊 美國旅客人數大減近4成 22:072020/02/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法國財長樂梅爾指出，在爆發新冠肺炎疫情後，法國的觀光客人數已較原先預期大減3到4成，這對法國經濟造成重大影響。 他說去年中國觀光客約270萬人，今年受疫情影響而人數勢必大減。旅遊業占法國GDP比率約8％，是相當重要產業。 (工商 ) #大減 #法國 #新冠肺炎疫情 #觀光客 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》日1月出口連跌14月，12月核心機械訂單大減 10:342020/02/19 財經 新冠肺炎疫情衝擊就業 求職者謀職轉保守 13:442020/02/19 財經 新冠肺炎疫情擴大 俄羅斯20日起禁大陸人入境 13:492020/02/19 國際 新冠肺炎疫情 苗栗女居家隔離超商買咖啡罰1萬 17:012020/02/19 生活 新冠肺炎疫情全球延燒 元大人壽教你怎麼買保險 16:472020/02/19 財經 新冠肺炎疫情延燒 蔡壁如強力推動《公衛師法》立法 17:552020/02/19 政治 若新冠肺炎疫情持續失控 陸恐裁員450萬人 18:472020/02/19 兩岸 新冠肺炎疫情衝擊 南市無薪假員工破400人 19:322020/02/19 生活 新冠肺炎疫情燒 外交部提醒民眾赴日注意 21:012020/02/19 財經 貨運量大減...海運、陸運齊呼救 04:102020/02/20 產業．科技 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 新冠肺炎伊朗8死 陸以外死亡人數最多國家 - 國際 鑽石公主號新增57例 日本總計838名確診 - 國際 南韓清道郡大南醫院精神科 102位病人中99人確診 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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