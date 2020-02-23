韓國迄周日下午止新冠肺炎確診人數累計達602例，其中5例死亡。

政府宣布把全國幼稚園、小學、初中和高中等新學年開學日延後至3月9日，較原先計劃晚1周。

政府除了為幼稚園和小學的學童提供托兒計劃來幫助上班的父母照顧小孩之外，也鼓勵企業給員工放育兒假。

(工商 )