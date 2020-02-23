韓國新冠肺炎確診人數602例 22:072020/02/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國迄周日下午止新冠肺炎確診人數累計達602例，其中5例死亡。 政府宣布把全國幼稚園、小學、初中和高中等新學年開學日延後至3月9日，較原先計劃晚1周。 政府除了為幼稚園和小學的學童提供托兒計劃來幫助上班的父母照顧小孩之外，也鼓勵企業給員工放育兒假。 (工商 ) #韓國 #新冠肺炎 #確診 #幼稚園 #小學 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 不斷更新》鑽石公主號又79人確診 共621人確診 14:532020/02/19 國際 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 不斷更新》日本確診數達727人 公主號新增13人確診 10:242020/02/20 國際 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 2人確診全校停課 校長疑惑：行政職員算嗎？ 16:352020/02/20 生活 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 又兩職員中招 日本兩八旬遊輪客死亡 04:102020/02/21 國際大事 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 6旬婦接觸134醫護 排除院內感染 04:102020/02/23 生活新聞 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 新冠肺炎伊朗8死 陸以外死亡人數最多國家 - 國際 鑽石公主號新增57例 日本總計838名確診 - 國際 南韓清道郡大南醫院精神科 102位病人中99人確診 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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