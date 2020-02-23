日本迄周日下午止確診達773人，死亡4例。其中東京都確診達29人。

位於東京的國際著名的吉卜力美術館，就以新型肺炎疫情爆發為由，宣布從周二開始封館直到3月17日止，已購買2月和3月入場券民眾將獲得退費。

這次封館主要是配合東京都政府，要取消或延後未來3周大型活動來防止疫情蔓延。

(工商 )