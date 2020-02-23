義大利新冠肺炎新確診人數迄周日下午止，已累計上升至超過100人，其中2人病逝，成歐洲疫情最嚴重國家。

義國北部的工業重鎮倫巴底累計確診人數高達89人，跟另一個北部工業重鎮威內托，同為義國疫情最嚴重城市。

外界已要求把這2大城市裡疫情最嚴重地區隔離。當地政府取消甲組足球賽事並全面停課。

(工商 )