伊朗周日新冠肺炎新確診 累計43例 22:072020/02/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗衛生部周日宣布，迄下午為止，新冠肺炎新確診累計43例，其中8例死亡。 疫情主要集中在什葉派聖城科姆市爆發。因為在周日新增的15個病例裡，7個發生在科姆市。官方表示傳播源頭來自中國旅客。 伊朗上周三宣布首宗確診病例後，確診人數就迅速增加。 (工商 ) #確診 #周日 #新冠肺炎 #伊朗 #科姆 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 不斷更新》鑽石公主號又79人確診 共621人確診 14:532020/02/19 國際 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 不斷更新》日本確診數達727人 公主號新增13人確診 10:242020/02/20 國際 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 2人確診全校停課 校長疑惑：行政職員算嗎？ 16:352020/02/20 生活 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 又兩職員中招 日本兩八旬遊輪客死亡 04:102020/02/21 國際大事 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 6旬婦接觸134醫護 排除院內感染 04:102020/02/23 生活新聞 國際熱門新聞 皇家2字點怒火 哈利梅根砲轟女王 - 國際 1.4萬人流感病死 部分為新冠肺炎？美國回應了 - 國際 新冠肺炎伊朗8死 陸以外死亡人數最多國家 - 國際 鑽石公主號新增57例 日本總計838名確診 - 國際 南韓清道郡大南醫院精神科 102位病人中99人確診 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。