伊朗衛生部周日宣布，迄下午為止，新冠肺炎新確診累計43例，其中8例死亡。

疫情主要集中在什葉派聖城科姆市爆發。因為在周日新增的15個病例裡，7個發生在科姆市。官方表示傳播源頭來自中國旅客。

伊朗上周三宣布首宗確診病例後，確診人數就迅速增加。

(工商 )