美國30年期公債殖利率上周五創歷史新低，令人擔心這可能預示美國經濟前景出狀況。專家認為聯準會寬鬆貨幣政策、市場憂慮新型肺炎影響經濟、和通膨始終不見明顯增溫等3大理由讓債息走低。

美國30年期債息上周下跌5.2個基點收1.92％，盤中最低1.89％創新低。10年期債息也跌破1.5％大關來到1.475％。債息下跌表示債券價格上漲。

每當長年期債息走跌都被視為市場擔心經濟和通膨將走低，令公債實質報酬率變得更誘人。

愈來愈多跡象顯示新型肺炎疫情擴散使人擔心全球供應鏈中斷，讓全球第2大經濟中國大陸經濟受衝擊，增加投資人對美債的避險需求。

IHS Markit公布美國2月製造與服務業的採購經理人指數（PMI）表現差，更被視為初步證實疫情對經濟影響超乎外界預期。

2月綜合PMI下降3.7點至49.6點低於50臨界點，為2008年金融危機以來不計算2013年美國政府關閉那一次影響，美國商業活動首次衰退。

MarketWatch報導，IHS Markit首席商業經濟師威廉遜（Chris Williamson）分析PMI數據後顯示，美國1月經濟成長率略高於2％，2月僅增長0.6％。

BMO利率策略師希爾（Jon Hill）認為疫情迅速變化，而選擇在上周五先把資金轉向美債，不敢抱股過周末。

William Blair新興市場債部門主管艾沙林（Marcelo Assalin）說，市場預期聯準會等各國央行會推更多振興措施而讓市場充斥大量流動性，會促使投資人把資金轉向債息較高而安全的美國公債。

Schwab Center for Financial Research首席固定收益策略師瓊斯（Kathy Jones）認為市場預期美國通膨率穩定下降，會成為支撐美國30年期公債價格上漲的力量，從而令其債息繼續下跌。

(工商 )