吳青峰「太空備忘記」2020巡迴演唱會23日於台北小巨蛋舉行第二場，此次邀請好友路嘉欣擔任演唱會嘉賓，合唱共同創作曲〈蝕日〉，他感性介紹路嘉欣「是一個17年來一直撐著我，最好的朋友」，過去曾是室友的兩人互相大爆料，路嘉欣笑說，吳青峰心情不好會待在房間非常久，且完全不開燈，「有次叫他不理我，我就傳小紙條塞進門縫，過一陣子就有小紙條傳出來，寫著『我沒事』」，吳青峰自虧「有沒有很像神燈精靈」，但也澄清「我都在睡覺，可以睡4、5個小時」。不過有次睡了將近兩天，唱片公司找不到人，路嘉欣破門發現他躺著，還對他喊「你死了嗎？」，讓全場瞬間笑翻。

吳青峰笑說「十幾年前我們還年輕，如今成為叔叔阿姨」，回憶18年前路嘉欣推出第一張專輯，兩人當時還不認識，到後來自己出第一張專輯才認識，後來還成為室友，不過虧路嘉欣「不像一般女明星出門遮遮掩掩，她從不遮掩」，因此時常引來路人眼光，吳青峰笑說「我們兩個個性容易毛躁，有些人眼神猥瑣，還要通風報信，看了就討厭」，更將兩人比喻成漫畫「傳染」中的「麻雀」角色，當路人嘰嘰喳喳討論時，兩人也嘰嘰喳喳討論回去。

吳青峰見好友登台，不停分享過去發生有趣事蹟，列舉有次路嘉欣來政大找他，當天他特別將帆布鞋穿不同顏色，一對母女看見不停討論「怎麼會有人兩隻顏色不一樣」，一路從木柵線講到忠孝復興站，而在搭乘手扶梯時，吳青峰特別強調「那手扶梯超長，妳記得嗎」，沒想到路嘉欣眼神放空，笑說「老實說整件事我都不記得，好像聽全新的故事」，被吳青峰碎嘴「那你剛剛湊什麼嘴！是阿茲海默症前兆吧」，逗得全場觀眾笑瘋。

吳青峰繼續訴說，當時他站在母女後腦勺不斷碎念「好奇怪，現代人好沒品味」，更笑說「我跟小路這樣的故事大概有1000個，有機會辦一場活動，專門講這種故事」。此外也提到某次到美食街吃飯，路嘉欣選了中間的位置，果不其然又被路人目測，路嘉欣直接將盤子端到那路人面前，坐下笑問「要一起吃嗎」，頓時讓對方低頭不語趕緊離開，吳青峰說「做人怎麼會這樣？是不是應該要『落落大方』」，接著說「落落大方」是路嘉欣等待17年的專輯，去年已經發行，再度為好友工商服務。

(中時 )