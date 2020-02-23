伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天表示，伊朗敵人試圖藉由誇大2019年新冠病毒疾病威脅，阻止民眾在21日的國會大選前往投票，但選民還是很踴躍。

根據哈米尼官方網站，他表示：「這種關於病毒的負面宣傳，兩個月前就展開，並在選舉前擴大。」

「他們的媒體不放過一絲機會來勸阻伊朗選民，還訴諸疾病與病毒這種藉口。」

國營媒體報導，伊朗內政部長今天表示，21日國會大選的投票率約42%。這是伊朗自1979年發生伊斯蘭革命，讓神權統治者掌權以來，投票率最低的一次。

內政部在國營電視台宣布的最終結果顯示，親近哈米尼的強硬死忠派拿下代表首都德黑蘭（Tehran）的30席。菁英革命衛隊（Revolutionary Guard）前司令卡利巴（Mohammad Bagher Qalibaf）居於當選名單之首。

卡利巴曾任革命衛隊空軍司令、參加過戰爭，還當過國家警察首長，使他受到哈米尼賞識，提高他成為下屆國會議長的機會。

根據伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）今天在國營電視台公布的數據，伊朗迄今已有43人感染新冠肺炎，死亡人數增至8人。伊朗已成為大陸以外死亡人數最多的國家。

(中央社)