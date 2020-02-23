BL劇《2020因為愛你》5位腐女天菜演員徐謀俊、張又瑋、黃士杰、郭宇宸、蘇韋華，日前上17直播節目《趣你的娛樂》擔任來賓。星二代黃士杰，媽媽是「城市少女」成員黃雅珉，他介紹自己飾演的校園人氣王跟蘇韋華的角色擦出很多火花，「那種粉紅泡泡的戲很多，像在圖書館做一些不該做的事。」主持人小賴驚呼：「有嗎？有尺度這麼大的？」

黃士杰（左）、蘇韋華玩遊戲默契十足。（趣你的娛樂提供）

主持人凱莉詢問蘇偉華的角色是否為學霸，黃士杰看看蘇偉華才說：「對啊，我都跟著他走。」蘇偉華笑說：「我在劇中是個數理資優生，我是他的專屬小老師。」他邊說邊用手把黃士杰勾過來，看起來相當曖昧。小賴投以羨慕眼光，「看他們兩個，這對很有愛耶，真的很有夫夫臉，聽說導演要求你們戲裡戲外都要維持戀愛關係，保鮮秘訣是什麼？」

黃士杰看著蘇韋華說：「我平常看到他就會惡搞他，打打鬧鬧。」蘇偉華聞言竟臉紅，他靦腆笑說：「我只有跟他在一起的時候，臉才會紅。」

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