鄭文燦代表市府接受傅校長家屬捐贈的100萬元。(蔡依珍攝)

桃園兒童文學作家傅林統，1月18日於家中辭世，享壽88歲，桃園市文化局23日舉辦「永遠的故事爺爺-紀念傅林統作品討論會」，桃園市長鄭文燦代表總統府頒贈褒揚令，表彰傅校長一生為兒童教育及兒童文學所做的貢獻，率大家一起用故事跟傅校長說再見。

鄭文燦說，傅林統從事教學工作長達46年，期間戮力推廣兒童文學教育，創作包括：《偵探班出擊》、《田家兒女》、《秋風姊姊》等多部經典作品，為桃園留下無限的文化資產，他代表市府接受傅校長家屬捐贈的100萬元，允諾用來推廣兒童文學的基金，未來市府研擬闢建更具規模的兒童文學館，讓館藏更豐富、完整，同時透過教育及文化系統，持續為兒童文學教育扎根。

鄭文燦提到，傅校長不僅是一位傑出的教育工作者，也十分善於說故事，他所創作的作品總是能從兒童的心理出發，透過引人入勝的情節，啟發孩子的心靈，期盼未來這些作品能夠進一步改編或是製成繪本，帶領更多兒童閱讀，並讓兒童文學成為桃園的重要特色之一。

鄭文燦也感嘆，現代小孩經常沉迷於3C產品，不僅有損害視力的風險，也可能弱化文化及語言表達能力，希望透過多元管道，鼓勵孩子多閱讀、多寫作。

文化局長莊秀美表示，傅林統校長出生於1933年7月9日，2020年1月18日於家中辭世，享壽88歲，畢業於新竹師範學院語文教育系，被大家敬稱為「傅校長」、「愛說故事的校長」，著有《傅林統童話》、《偵探班出擊》、《田家兒女》、《兒童文學的思想與技巧》等作品，並榮獲行政院新聞局圖書著作金鼎獎等獎項。

為紀念傅林統校長對兒童文學的貢獻，市立圖書館與林鍾隆兒童文學推廣工作室策劃「永遠的故事爺爺-紀念傅林統作品討論會」，邀集本市兒童文學作家、教育界人士，一同緬懷永遠的故事爺爺。

(中時 )