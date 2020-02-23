推特(Twitter)用戶「笑臉男人」又來爆料，美國陸軍研究實驗室於2月20日，在馬里蘭亞伯丁試驗場，舉行了一起美軍與英軍的的聯合協作示範，在會場上展示了從未見過的火砲模型、照片，以及海報圖案，這門大砲體積巨大，很可能是最新的戰略遠程火砲計畫。
防衛部落格(Defence-Blog)報導，在當天活動上，美國陸軍未來司令部(Army Futrue command)、美國陸軍作戰能力發展司令部(U.S. Army Combat Capabilities Development Command)與其實驗室的官員們，介紹了各種可能的未來戰略器，其中就包括戰略遠程加農砲（Strategic Long Range Cannon,SLRC）。
有一張說明圖簡介了SLRC的組成，包括大砲本體、前拖車、後引車，砲彈和推進裝藥，它的體積相當巨大，令人聯想到過去的列車大砲，不過SLRC至少不必動用火車，仍然相對容易部署。
就會場的資料來看，SLRC的射程可達到1000英哩，也就是1609公里，至少需要4輛輔助車來幫忙運輸，還補充說，超級加農炮的操作人員最少僅需8人。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。