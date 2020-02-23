推特(Twitter)用戶「笑臉男人」又來爆料，美國陸軍研究實驗室於2月20日，在馬里蘭亞伯丁試驗場，舉行了一起美軍與英軍的的聯合協作示範，在會場上展示了從未見過的火砲模型、照片，以及海報圖案，這門大砲體積巨大，很可能是最新的戰略遠程火砲計畫。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，在當天活動上，美國陸軍未來司令部(Army Futrue command)、美國陸軍作戰能力發展司令部(U.S. Army Combat Capabilities Development Command)與其實驗室的官員們，介紹了各種可能的未來戰略器，其中就包括戰略遠程加農砲（Strategic Long Range Cannon,SLRC）。

SLAC大砲的說明板，大砲體積巨大，需要前拖車和後引車來一起搬運。(圖/笑臉男人)

有一張說明圖簡介了SLRC的組成，包括大砲本體、前拖車、後引車，砲彈和推進裝藥，它的體積相當巨大，令人聯想到過去的列車大砲，不過SLRC至少不必動用火車，仍然相對容易部署。

就會場的資料來看，SLRC的射程可達到1000英哩，也就是1609公里，至少需要4輛輔助車來幫忙運輸，還補充說，超級加農炮的操作人員最少僅需8人。

(中時電子報)