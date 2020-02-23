新冠肺炎襲擊義大利北部的倫巴底，以及東北部的維內托兩個大區，維內托首府威尼斯，繼去年底洪水嚇跑觀光客後，8日至25日的威尼斯嘉年華，飯店訂房慘兮兮，一口氣掉了3分之1。

由於擔憂新冠肺炎疫情持續蔓延，官方決定，把這項人氣鼎盛的年度盛會壓軸2天，也就是24和25日活動全部取消，嘉年華會提早在23日（今天）草草落幕。

在義大利政府對疫情嚴重的11個城鎮約、5萬民眾祭出禁止出入封鎖令後，位於米蘭東南的科多諾（Codogno）道路一片死寂，火車站因大眾運輸禁令空無一人，警方在城市入口站哨，由於人手不足，已向波隆那和杜林等城市討救兵。

在受封鎖的卡薩爾普斯特倫戈（Casalpusterlengo），民眾在超市大排長龍搶購補給品，幾乎人人都戴著口罩自保。(美聯社)

在同樣受封鎖的卡薩爾普斯特倫戈（Casalpusterlengo），民眾在超市大排長龍搶購補給品，幾乎人人都戴著口罩自保。一位鎮民告訴媒體，「爭搶4個三明治有夠噁心。」另一名女子說，大家都很緊張，「我好怕，我們正經歷艱困的情勢。」

(中時 )