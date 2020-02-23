受新冠肺炎疫情影響，大陸不少餐飲業被迫停工，面臨現金流壓力。連鎖火鍋店海底撈23日表示，公司已從中信銀行北京分行和百信銀行獲得信貸資金人民幣（下同）21億元，首批8.1億元放款資金已於2月19日到帳。另外，集團已於49座城市的恢復了外賣業務，惟門市目前仍持續關閉。

香港經濟日報報導，海底撈指出，中信銀行及百信銀行於自2月12號起，主動接觸公司商談貸款相關事宜。第一筆資金已於2月19日到帳後，中信銀行北京分行和百信銀行將按照其實際需求發放剩餘資金，為提供此次信貸資金支持，中信銀行和百信銀行啟動防疫緊急授信流程，三天內完成了審批。

海底撈表示，自1月26日宣佈暫停大陸所有門店營業至今。中信建投早前的報告顯示，其判斷疫情估計為海底撈2020年的營收帶來損失約50.4億元，淨利潤損失約為5.8億元。

為了應對受疫情影響，該集團2月15日起，將外送業務升級為無接觸配送「安心送」，且暫不提供鍋爐的租賃使和入戶服務。首批「安心送」的城市中包括北京、上海、西安、深圳和南京。海底撈表示，截至目前共有49個城市的海底撈門市恢復了外送業務。

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