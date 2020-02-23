近期醫師社群流傳一則訊息指稱有「大老」想組「中國醫療防疫關懷團」，呼籲有興趣的醫護人員聯繫。傳聞陳時中突宣佈「醫事人員除報准外，不准出國」，與此事有關聯。台北書田診所醫師孔繁錦感嘆：「醫師不是自由業！醫療是一門高度管控的特許專業！演講這麼多次，都沒人在聽。」

孔繁錦早在2月13日就曾發文指稱「原本報名武漢醫療團，昨晚通知暫緩，謝謝大家的祝福，希望能儘快成行」。如今，疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，為保全台灣的醫療系統且醫療人力吃緊的情況下，所有醫師人員除報准外不得出國。孔繁錦原本計畫被迫終止，他有感而發在臉書表示：「醫療是一門高度管控的特許專業！」，並指依據醫師法，醫師對天災、事變及法定傳染病的預防事項，有遵從主管機關指揮的義務。醫療法也規定，於重大災害發生時，醫療機構應遵從主管機關指揮、派遣，提供醫療服務及協助辦理公共衛生，不得規避、妨礙或拒絕。

所以，孔繁錦強調：「想當醫師真的要很偉大很有醫德」，他舉例指曾「聽同學說，SARS時他在的某公立醫院被指定為專責治療醫院，許多醫師申請提早退休或辭職不幹，被警告會被吊銷醫師執照才哭著留下來。」如今，陳時中一句話更證明「醫師不是自由業」。

(中時電子報)