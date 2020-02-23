新冠肺炎26個案全台分布 指揮中心公布了 22:242020/02/23 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全台26例新冠肺炎分布圖。（摘自疾管署《傳染病統計資料查詢系統》） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，全台確診案例已達28例，其中第24例的北部女性位置在近日引發不小爭議，台北市長柯文哲認為，應該要讓資訊公開透明。對此，中央疫情指揮中心重新開放「傳染病統計資料查詢系統」，公布了各縣市的新冠肺炎病例分布。 疾管署傳染病資料查詢系統自23日開放民眾查詢，根據系統資料顯示，台北市7例、新北市3例、桃園1例、台中4例、彰化5例、南投2例、台南1例、高雄2例、宜蘭1例，共計26例。 文章來源：傳染病統計資料查詢系統 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #NCP #新型冠狀病毒 #台灣 #資料 #新冠肺炎 #26 #開放 #傳染病 也許您會感興趣 推薦閱讀 名醫釋疑 染新冠肺炎不會生畸形兒 04:102020/02/19 地方新聞 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 新冠肺炎疫情燒 外交部提醒民眾赴日注意 21:012020/02/19 財經 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 損失慘重！武漢華中科技大學2周內5教授病逝 16:182020/02/20 兩岸 湖北設立首批23項新冠肺炎應急科研攻關專案 20:132020/02/20 兩岸 大陸官方坦承 武漢重症8000多人、危重症1600多人 21:102020/02/20 兩岸 未來6日天氣穩定舒適 這天鋒面再報到 22:202020/02/20 生活 網傳竹新竹空軍有確診案例 警方循線逮5人 12:312020/02/21 社會 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 生活熱門新聞 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 - 生活 本周運勢出爐 這生肖能扭轉乾坤最強大 - 生活 劉真要轉到振興做換心手術？醫院回應了 - 生活 劉真病情能否反轉 台大醫：全看這件事 - 生活 4公升酒精無預警開賣！比台酒、台糖還便宜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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