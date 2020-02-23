新冠肺炎疫情持續延燒，全台確診案例已達28例，其中第24例的北部女性位置在近日引發不小爭議，台北市長柯文哲認為，應該要讓資訊公開透明。對此，中央疫情指揮中心重新開放「傳染病統計資料查詢系統」，公布了各縣市的新冠肺炎病例分布。

疾管署傳染病資料查詢系統自23日開放民眾查詢，根據系統資料顯示，台北市7例、新北市3例、桃園1例、台中4例、彰化5例、南投2例、台南1例、高雄2例、宜蘭1例，共計26例。

(中時電子報)