指揮中心宣布，醫事人員除非報准，不得出國。醫事司長石崇良說，考量人力、院內感控風險，以醫院第一線人員為主，診所不在限制之列。中港澳嚴格禁止，其他旅遊警示區須報准。

有醫護人員質疑出國禁令沒有法源依據，石崇良說，依據醫師法，醫師對天災、事變及法定傳染病的預防事項，有遵從主管機關指揮的義務；醫療法也規定，於重大災害發生時，醫療機構應遵從主管機關指揮、派遣，提供醫療服務及協助辦理公共衛生，不得規避、妨礙或拒絕。

臺北市醫師職業工會呼籲指揮中心，該措施至今僅由指揮官在記者會上口頭說明，希望盡快對民眾與醫護人員解釋，至少做到最基本的徵詢。

工會也呼籲，醫院管理者應最大程度容許延後年休，讓醫護人員能夠保有充分休息的權益。

工會強調，保障醫護人員不是在疫情期間說聲「辛苦了」便一筆帶過，醫療人員更在乎平時的勞動條件，以及防疫期間獲得充分的保護措施。我們相信政府不是想把醫療人員當衛生紙，更期待看到實質的改革措施。

臺北市醫師職業工會全文：

工會針對「中央疫情指揮中心限制醫護人員出國措施」回應

一、本措施至今僅由指揮官在記者會上口頭說明，迄今未有法規細節及配套措施，呼籲指揮中心盡快對民眾與醫護人員解釋。

二、若該項措施為真，則其影響範圍巨大，但研議到實施，未就細節與利益相關團體磋商。醫療人員未必不願意配合辦理，惟就施行範圍、時間區間與補償措施應有更多意見，盼望指揮中心至少做到最基本的徵詢。

三、由於限制出境的時間區間不明，而國外旅遊多需要提前預約住宿、機票及預付團費，匆促之間禁止醫事人員出國，除了旅程規劃不便之外，還恐造成經濟上之損失。呼籲政府單位落實禁令同時，能夠設想補償措施，或以國內旅遊補助同時達成資助旅遊業者之目的。

四、以勞基法人員來說，年休期間應經勞工同意，而非雇主片面決定。由於單位人力吃緊，許多醫療人員年休時間早於一年之初即預定，避免同一時間出國單位出現人力荒。工會呼籲，醫院管理者應最大程度容許延後年休，讓醫護人員能夠保有充分休息的權益。

五、保障醫護人員不是在疫情期間說聲「辛苦了」便一筆帶過，醫療人員更在乎平時的勞動條件，以及防疫期間獲得充分的保護措施。我們相信政府不是想把醫療人員當衛生紙，更期待看到實質的改革措施。

(中時電子報)